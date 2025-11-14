Примерно 50 тысяч человек остались без водоснабжения в Волхове

В Волхове произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, затронувшее около 50 тысяч жителей.
Сотрудники ведомства установили, что 14 ноября на территории города произошло массовое прекращение подачи холодной воды. На место аварии выехал исполняющий обязанности городского прокурора Илья Безвоздинский совместно с представителем государственного унитарного предприятия «Леноблводоканал».
Проведение аварийно-восстановительных работ взято на контроль надзорного ведомства. По требованию прокуратуры для жителей города организовали доставку питьевой воды.
В пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области, ведомство проведет оценку соблюдения законодательных требований при содержании и обслуживании систем холодного водоснабжения, а также проанализирует соблюдение нормативных сроков устранения аварии.
Прокуратура проверит качество расследования причин и условий произошедшего инцидента. При выявлении достаточных оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для устранения нарушений и предотвращения подобных ситуаций в будущем.