Белый список сайтов пополнился медиаресурсами и транспортными приложениями

Министерство цифрового развития России расширило перечень Интернет-ресурсов, сохраняющих доступность при введении ограничений на мобильную связь. В обновленный список вошли информационные агентства, финансовые организации и транспортные сервисы.

Ведомство сформировало дополнительный перечень российских цифровых платформ для доступа в периоды отключений мобильного Интернета по соображениям безопасности. В новый список включены официальные порталы государственных органов, включая Федеральное Собрание, министерства и ведомства, а также региональные правительства.

Среди коммерческих сервисов в перечень вошли финансовые организации, система цифровой маркировки товаров, средства массовой информации, транспортные компании и навигационные сервисы.

Отметим, что ранее в белый список были включены социальные сети, платформа MAX, приложения торговых площадок и видеосервисов, а также личные кабинеты операторов связи.