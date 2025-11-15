Петербургский метрополитен отмечает 70-летний юбилей

В пятницу метрополитен Санкт-Петербурга отмечает 70-летний юбилей с момента начала своей работы. Первые восемь станций подземной транспортной системы были введены в эксплуатацию 15 ноября 1955 года.

За период своего существования метрополитен Северной столицы развился в комплексную транспортную инфраструктуру, включающую пять линий общей протяженностью 128,4 километра. В настоящее время система насчитывает 73 станций, семь пересадочных узлов и шесть депо, обеспечивающих эксплуатацию подвижного состава. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Развитие подземной транспортной сети стало результатом профессиональной деятельности сотрудников метрополитена и ветеранов отрасли, добавил вице-губернатор.

По его словам, метро Петербурга продолжает оставаться важнейшим элементом городской инфраструктуры, обеспечивающим ежедневные перевозки пассажиров.