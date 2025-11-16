Shaman впервые высказался о тайной свадьбе с Мизулиной

Певец Shaman впервые прокомментировал свой брак с Екатериной Мизулиной.

Как рассказал он в беседе с Борисом Корчевниковым на съемках шоу «Судьба человека» на канале «Россия», пара устала от повышенного внимания к своей личной жизни. Так, 33-летний исполнитель признался, что фанаты постоянно преследуют их с супругой.

Ярослав Дронов отметил, что люди снимают их исподтишка в общественных местах. Затем эти материалы появляются в Интернете с различными недостоверными комментариями.

Певец впервые высказался о кадрах с тайной свадьбы в Донецке. Он поблагодарил телеведущего за пожелания счастья в семейной жизни.

Артист упомянул о своей 11-летней дочери Варваре от первого брака. Он сожалеет, что редко видит ребенка из-за плотного гастрольного графика.

Летом этого года Дронов сообщил о переезде к своей возлюбленной. Пара стала делиться в социальных сетях совместными бытовыми фотографиями.