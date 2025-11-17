В Петербурге с начала года закрылись 108 баров и кафе

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года прекратили работу 108 баров, ресторанов и кафе.

Как сообщает «Форпост», у этого количества заведений общественного питания истекла соответствующая лицензия. Данные были предоставлены городским Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

С января по октябрь 2024 года по той же причине закрылись 63 точки общепита. За весь прошлый год было зафиксировано 92 закрытия, а в 2023 году — 208.

После вступления в силу закона о «наливайках» в Северной столице закрылись 15 заведений. За три летних месяца их число составило 28. В Комитете уточнили, что эти цифры не отражают полную картину.

Прекращение действия лицензии не всегда означает окончательное закрытие заведения. Юридическое лицо часто получает новое разрешение для работы по прежнему адресу.

За сентябрь и октябрь текущего года было вынесено 36 отказов в выдаче или продлении лицензий. Десять заведений не смогли получить разрешение из-за площади зала менее 50 квадратных метров.