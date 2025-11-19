На Октябрьской железной дороге усилят защиту пешеходов

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание по вопросам безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Участники обсудили меры по предотвращению несчастных случаев и травматизма среди граждан.

Представители Комитета по транспорту Северной столицы провели встречу в Музее железных дорог России с участием представителей Октябрьской железной дороги, правоохранительных органов и других заинтересованных структур. Основное внимание участники встречи уделили разработке стратегических решений для усиления защиты людей в зоне движения поездов.

Также стороны обсудили травмоопасные участки, включая перегоны Новая Деревня – Лахта, Броневая – Лигово, Лигово – Стрельна, Санкт-Петербург-Витебский – Шушары, а также станции Царское Село, Кушелевка, Лигово и Ручьи.

Представители ведомств рассмотрели меры по ликвидации несанкционированных переходов через железнодорожные пути, создающих прямую угрозу для жизни людей. Отдельным вопросом стала профилактика и зацепинга среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Для работы с подростками были запланированы совместные информационно-разъяснительные мероприятия. Также стороны обсудили планы по строительству новых безопасных пешеходных переходов и развитию улично-дорожной сети для минимизации рисков. Все участники встречи согласовали необходимость консолидированной работы по предупреждению травматизма, особенно среди детей и молодежи.