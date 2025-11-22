Анастасия Венза оценила атмосферу финала «Мисс Вселенная»

Модель и представительница России Анастасия Венза назвала финал конкурса «Мисс Вселенная» незабываемым событием.

Обладательница титула «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза подвела итоги участия в 74-м международном конкурсе «Мисс Вселенная». Модель описала финал мероприятия как незабываемое событие.

В разговоре с ТАСС Венза отметила яркую и эмоциональную атмосферу финального шоу. По ее словам, на сцене царило ощущение международного праздника с сочетанием волнения, вдохновения и энергии от зрителей и конкурсанток. Участница из России назвала этот опыт ценным и запоминающимся.

Отметим, что финал 74-го конкурса «Мисс Вселенная» состоялся 21 ноября в Таиланде. В мероприятии приняли участие 120 представительниц из разных стран мира.

Победительницей стала 25-летняя Фатима Бош из Мексики, второе место заняла Правинер Сингх из Таиланда, третье — Стефани Адриана Абасали Нассэр из Венесуэлы.