Полицейские задержали подозреваемую в убийстве мужчины на проспекте Кима

В Санкт-Петербурге задержана 19-летняя девушка по подозрению в убийстве мужчины. Тело погибшего с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на проспекте Кима.

Сотрудники полиции Василеостровского района Северной столицы задержали 19-летнюю петербурженку по подозрению в убийстве. Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Кима, где было обнаружено тело 26-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Правоохранители вскрыли входную дверь при содействии сотрудников МЧС. Потерпевший скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. Подозреваемую доставили в отдел полиции после оказания необходимой медицинской помощи.

На основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы устанавливают мотивы и все обстоятельства инцидента.