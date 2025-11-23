В одной из семей Ленобласти родился 12-й ребенок

В Волосовском районе Ленинградской области состоялась торжественная церемония регистрации рождения 12 ребенка в одной из семей региона. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню матери.

Родители получили свидетельство о рождении дочери, появившейся на свет 25 октября. Во время церемонии им вручили медаль «Родившемуся на героической Ленинградской земле», подарок для новорожденной и семейный портрет. Последний стал специальным призом за участие семьи в конкурсе «В ожидании чуда», который организовал местный ЗАГС.

В поздравительном обращении представители учреждения отметили серьезный вклад многодетных родителей в формирование демографического потенциала региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти.

Семье пожелали повседневного счастья и радости от семейных забот, а новорожденной — воспитания в атмосфере любви и поддержки многочисленных братьев и сестер.