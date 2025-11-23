Два гола принесли «Зениту» победу в матче с «Пари НН»

ФК «Зенит» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче 16 тура Российской премьер-лиги. Результат встречи 2:0 позволил клубу из Санкт-Петербурга возглавить турнирную таблицу.

Первый гол в матче забил Максим Глушенков на 48-й минуте после передачи Луиса Энрике. На 69-й минуте Вендел удвоил преимущество гостей, выполнил точный удар с одиннадцатиметровой отметки.

Отметим, что «Зенит» достиг показателя в 33 очка, опередив по дополнительным показателям «Краснодар» и ЦСКА.

Кроме того, «Пари НН» сохранил 16 позицию в таблице с восемью очками. В следующем туре петербургский клуб примет казанский «Рубин» 30 ноября, тогда как нижегородская команда проведет выездной матч с «Акроном» днем ранее.

Напомним, что состав команды из Северной столицы включал Адамова, Эраковича, Нино, Вегу, Барриоса, Вендела, Жерсона, Энрике, Мантуана, Соболева и Глушенкова.