Петербургский блогер Маркарян оштрафован на 15 тысяч за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Северной столицы оштрафовал блогера Арсена Маркаряна за пропаганду наркотических средств.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, размер штрафа составил 15 тысяч рублей. Нарушение было совершено с использованием сети Интернет, что является отягчающим обстоятельством.

Основанием для решения стало видео, опубликованное блогером второго мая 2025 года. В ролике Маркарян рассказывал о свойствах психотропного вещества как стимулятора активности, описывая его воздействие на организм.

Материал набрал свыше 113 тысяч просмотров и получил свыше четырех тысяч положительных оценок. Суд квалифицировал действия по статье о пропаганде наркотических средств.

В настоящее время блогер находится под арестом в Москве по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Его задержали 23 августа в районе подмосковной Кубинки при попытке пересечения границы.

По уголовному делу Маркаряну грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, при этом уже собраны доказательства по всем эпизодам обвинения.