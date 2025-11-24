В Петербурге и Ленобласти уничтожили 73,5 килограмм запрещенных продуктов за год

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года уничтожили 73,5 килограмма запрещенных продуктов животного и растительного происхождения.

Как сообщает «Форпост», общий объем утилизированных товаров за последние 11 лет достиг 509,6 тонны. Чаще всего в регионе утилизировали санкционные сыры и другую молочную продукцию. На втором месте оказались мясные изделия, а на третьем — морские деликатесы, включая соленую рыбу и икру.

Запрещенные продукты ввозили преимущественно из стран Европейского союза. В список вошли Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия и другие государства.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года, когда правительством РФ был принят указ о запрете ввоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Данная мера была введена в качестве ответной реакции на санкции западных стран и изначально устанавливалась сроком на один год.