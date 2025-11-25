Крупный ритейлер и волонтеры расширяют программу безопасности для детей

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» и «Центром поиска пропавших людей» расширяет всероссийский образовательный проект «Острова приключений». С ноября 2025 года бесплатные уроки по безопасности стали доступны для воспитанников детских садов, ранее программа была ориентирована на школьников.

Проект, запущенный в 2022 году, призван научить детей основам безопасного поведения в городской среде. По данным МВД России, ежегодно в стране пропадает около 40 тысяч несовершеннолетних. Программа помогает детям освоить навыки ориентирования в городе, безопасного общения с незнакомцами и правильных действий в случае, если они потерялись или остались одни.

С мая 2025 года занятия стали доступны для учеников 1-11 классов как офлайн, так и онлайн на платформе школапитания.рф. Теперь к проекту могут подключиться все образовательные учреждения страны, работающие с детьми от 6 до 18 лет. Для этого педагогам или воспитателям необходимо зарегистрироваться на платформе и скачать готовые методические материалы, включающие презентации, сценарии занятий, плакаты и видео. Регистрация открыта до 30 июня 2026 года.

«Мы хотим довести нашу программу до каждой школы и каждого детсада. Эти уроки помогут научить детей сознательному отношению к собственной безопасности», – отметила Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Все материалы разработаны экспертами «ЛизаАлерт» и ЦППЛ, соответствуют государственным образовательным стандартам и могут быть интегрированы в уроки ОБЖ, классные часы и внеурочную деятельность. За время существования проекта в нем приняли участие около 110 тысяч учащихся и более 9 тысяч педагогов.