В Петербурге открыли выставку о русских коллекционерах искусства

В Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная традициям коллекционирования русского искусства.

Экспозиция «Русские коллекционеры. От князя до купца» (6+) включает 70 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются впервые. Куратор выставки Светлана Николаева отметила, что проект показывает социальную неоднородность собирателей русских древностей.

Среди представленных предметов — старообрядческие настенные листы, редкие иконы из собраний псковского коллекционера Плюшкина и три иконы из коллекции Щукина. Выставка демонстрирует разнообразие коллекционируемых предметов: от живописи и икон до медалей и книг.

Отдельный раздел экспозиции посвящен ученым-коллекционерам, для которых собирательство стало материалом для научных исследований. В их числе историк Иван Забелин и исследователь культуры старообрядцев Василий Дружинин.