Прорыв теплотрассы на проспекте Большевиков подтопил парковку

Прорыв тепломагистрали на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге привел к подтоплению автомобильной парковки.

По информации пресс-службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», инцидент произошел у дома на проспекте Большевиков.

Представители ведомства добавили, что при происшествии никто не пострадал. Однако при прорыве тепломагистрали вызвал подтопление автомобильной парковки.

Специалисты аварийных служб установили ограждения и приступили к откачке воды, параллельно прекратив подачу теплоносителя на поврежденном участке. Вследствие аварии временно ограничено горячее водоснабжение в более чем 100 жилых зданиях и отопительная система в нескольких сотнях близлежащих строений. Нормативный срок выполнения ремонтных работ составляет 30 часов.

Теплотрасса, введенная в эксплуатацию в 1980 году, подлежит полной замене на пятикилометровом участке. Начало работ запланировано на первое полугодие 2026 года с объемом бюджетного финансирования 6,3 миллиарда рублей. До окончания реконструкции в 2027 году теплоснабжение потребителей будет осуществляться через временные сети, монтаж которых должен завершиться до начала следующего отопительного периода.