СФ установил размер денежного довольствия для расчета пенсий на 2026 год

В России утвердили сохранение понижающего коэффициента для военных пенсий на уровне 93,59% с 1 января 2026 года.

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий размер денежного довольствия для расчета пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц. С 1 января 2026 года показатель сохранится на уровне 93,59% от общего объема денежного содержания.

Основу пенсионного расчета составляет денежное довольствие, включающее должностной оклад, оклад по званию и различные дополнительные выплаты. Размер пенсии зависит от выслуги лет: при минимальном стаже 20 лет применяется 50% от денежного довольствия, с увеличением на 3% за каждый последующий год службы, но не более 85%.

Напомним, что утвержденный коэффициент применяется к рассчитанной сумме после учета выслуги лет. Закон распространяется на лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и других силовых структурах.