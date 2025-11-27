Экс-сотрудника «Водоканала Петербурга» обвинили в получении взяток

Бывший начальник территориального управления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Общая сумма полученных денежных средств составляет 820 тысяч рублей.

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Производственно-технического сектора территориального управления водоснабжения «Юго-Восточное». Обвиняемая проходит по двум эпизодам получения взяток.

Следователи установили, что в 2021 году обвиняемая получила 320 тысяч рублей от представителя некоммерческой организации. Деньги предназначались за возможность незаконного использования водных ресурсов в жилом доме на Октябрьской набережной.

Также зафиксировано получение 500 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры за аналогичные действия в многоквартирном доме на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Представитель некоммерческой организации признала вину статье о даче взятки. В ходе расследования следователи провели допросы свидетелей и арестовали имущество обвиняемой.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.