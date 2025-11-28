К 2027 году Ленобласть завершит мусорную реформу

Ленинградская область планирует достичь стопроцентной обработки всех отходов к концу 2027 года в рамках завершения мусорной реформы.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко представил поэтапный план закрытия устаревших полигонов. Уже прекращена работа объектов «Самарка» и «ЭкоПлант», а с начала 2026 года перестанет принимать отходы полигон «Новый Свет — Эко».

Для борьбы с несанкционированными свалками область закупила специальную технику, включающую тралы для транспортировки автомобилей нарушителей на штрафстоянки. Региональный оператор приобрел свыше 20 единиц новой техники: мусоровозы, ломовозы и мультилифты.

В 2026 году планируется оборудовать не менее 204 новых контейнерных площадок и реконструировать 221 существующую. Особое внимание уделяется переработке текстиля, для чего уже открыто более чем 200 пунктов приема, и утилизации строительных отходов с использованием шредеров-измельчителей.