Петербурге ужесточат правила оформления фасадов зданий

В Санкт-Петербурге планируют утвердить новые правила оформления городского пространства, которые существенно изменят подход к украшению зданий.

Инициатором изменений выступил Комитет по градостроительству и архитектуре, разработавший соответствующий проект постановления.

Согласно предложению, будет фактически запрещено размещение декоративных элементов на фасадах исторических и современных зданий. Исключение составят только живые деревья и цветы в кашпо, которые не требуют крепления к стенам и могут устанавливаться рядом с сооружениями.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», такие меры направлены на защиту архитектурного наследия и сохранение уникального облика города. Власти хотят упорядочить внешний вид городских улиц как в повседневное время, так и в период проведения различных праздничных мероприятий и торжеств.

Для владельцев магазинов и предприятий разработают специальное руководство с рекомендациями по оформлению витрин и входных групп. Документ поможет подобрать подходящие сорта растений и цветовые решения кашпо, которые будут гармонировать со стилем и архитектурными особенностями зданий.