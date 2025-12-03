СПб ГКУ «Организатор перевозок» получило награду за развитие волонтерства

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» стало лауреатом премии городского правительства.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, награду вручил губернатор Александр Беглов.

Учреждение победило в номинации «За лучшую организацию условий добровольческого труда». Его директор Денис Усанов получил знак отличия за достижения в организации волонтерского труда.

Всего организация участвовала в конкурсном отборе по трем различным номинациям. Среди них были эффективное обучение и лучшая мотивационная программа для добровольцев.

В волонтерском объединении учреждения состоит более чем 750 человек. Они уже реализовали свыше 180 социальных инициатив и проектов.

В октябре это объединение возглавило общероссийский рейтинг ТОП-1000 платформы Добро.ру по итогам 2025 года. Это признание достижений волонтеров на федеральном уровне.