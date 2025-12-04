Ликвидность популярных китайских кроссоверов на вторичном рынке падает до 90%

Владельцы китайских кроссоверов сталкиваются с резким падением ликвидности их авто на вторичном рынке. Снижение цены часто не привлекает ни покупателей, ни профессиональных перекупщиков.

Рынок подержанных автомобилей переживает кризис ликвидности для многих ранее популярных китайских моделей. Владельцы, купившие такие машины два-три года назад, не могут их продать даже при сильном дисконте. Например, объявление о продаже двухлетнего кроссовера в отличном состоянии с минимальным пробегом не привлекало покупателей пять месяцев. Цену снизили на 200 тысяч рублей относительно рыночного минимума, но профессиональные перекупщики не проявили интереса, сообщает «ФедералПресс».

Основная причина заключается в политике производителей и дилеров. Чтобы выполнить планы по продажам новых автомобилей, они запустили агрессивные скидки и программы трейд-ин. В результате разница в цене между подержанным автомобилем без гарантии и новой машиной из салона сократилась до 300–400 тысяч рублей. Эксперты называют это «каннибализацией» рынка, когда новые продажи подрывают стоимость уже выпущенных машин.

Ситуацию усугубляет массовый спрос, который наблюдался в 2022–2023 годах, из-за чего на вторичном рынке образовался избыток предложения. Дополнительным сдерживающим фактором для покупателей является отсутствие проверенной временем информации о технических характеристиках авто.