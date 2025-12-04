Спасатели обнаружили тело рыбака в Бокситогорском районе Ленобласти

Днем четвертого декабря спасатели нашли тело пропавшего рыбака у Гусиного озера в Бокситогорском районе Ленобласти.

В четверг дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога получила информацию о пропавшем мужчине. По предварительным данным, 3 декабря он отправился на рыбалку к Гусиному озеру и не вернулся обратно. Спасатели приступили к поисковым работам в Бокситогорском районе.

В ходе проведенных мероприятий спасатели нашли тело мужчины. После этого оно было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Спасательные службы призвали жителей и гостей региона к соблюдению мер безопасности у водоемов в зимний период.