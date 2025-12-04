В День святой Екатерины вход в Эрмитаж будет бесплатным

Эрмитаж традиционно предоставит бесплатный вход во все свои комплексы 7 декабря в День святой Екатерины. Бесплатные электронные билеты появятся на сайте музея 5 декабря.

В этот день для свободного доступа будут открыты Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Бесплатные электронные билеты на официальном сайте учреждения будут доступны в 10:00 пятого декабря. Также возможны дополнительные выкладки для посещения Главного комплекса и Главного штаба пятого декабря в 16:00 и шестого декабря в 10:00.

В администрации музея предупредили, что в периоды высокой посещаемости сайт может работать с задержками, а квоты бесплатных билетов могут быстро закончиться.