Около 60 сотрудников спецподразделения ежедневно патрулируют метро Петербурга

Ежедневно 60 сотрудников специального подразделения обеспечивают безопасность и порядок в петербургском метро. В ноябре оперативные группы удалили с территории свыше 150 нарушителей.

На объектах метрополитена Северной столицы ежедневно обеспечивают порядок 60 сотрудников специального подразделения. Их задача заключается в поддержании порядка и обеспечении защиты пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Работа мобильных оперативных групп охватывает все станции, вагоны и служебные помещения подземного транспорта, добавили представители Комтранса.

В ноябре сотрудники удалили с территории метрополитена cвыше 150 нарушителей правил пользования метро. Среди них были лица, находившиеся в состоянии опьянения и нарушавшие общественный порядок.

В транспортном ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены на создание безопасных и комфортных условий для пассажиров метро.

Ранее председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отмечал, что модернизация метрополитена проводится в рамках Отраслевой схемы развития транспорта и синхронизирована с обновлением наземной транспортной системы Северной столицы.