Во всех регионах России чтут традиции героизма

Михаил Яковлев
Зарецкий Андрей Андреевич - Заместитель начальника ОРА УМУ ДОД РАНХиГС Санкт-Петербург, депутат МО Литейный округ, председатель постоянной комиcсии по экологическому просвещению, член партии Единая Россия

«Санкт-Петербург демонстрирует исключительно редкий для современной урбанистики пример системного, планового развития. Заявление губернатора Александра Беглова о выходе на бюджет в 2 триллиона рублей к 2030 году — это не просто цифра. Это сигнал о переходе города в качественно новую весовую категорию, где появляется реальный финансовый суверенитет для реализации амбициозных проектов. Корректировка доходов в текущем году на 78 миллиардов — яркий индикатор здоровой, динамичной экономики, где бюджет не является жесткой догмой, а является гибким инструментом управления. Важнейший философский момент — программа «Десять приоритетов» рождалась в соавторстве с жителями. Это не спущенная сверху директива, а общественный договор, что кардинально повышает его легитимность и шансы на успешную реализацию.

Что меня, впечатляет особенно, так это сбалансированность подхода. Рост финансовых возможностей осознанно направляется в два ключевых русла: укрепление человеческого капитала и масштабная модернизация инфраструктуры. Расширение соцгарантий для семей, участников СВО и старшего поколения — это стратегическая инвестиция в социальную стабильность, которая создает фундамент для любых преобразований. При этом город не забывает о будущем — упомянутые мегапроекты формируют новый скелет города, который будет определять его конкурентноспособность на карте мира следующие 50 лет. Петербург мудро избегает ловушки «или социалка, или стройки», выбирая сложный, но единственно верный путь «и то, и другое».

Однако истинная экспертиза заключается в оценке не заявлений, а исполнения. Фраза «идём строго по плану и во многом даже опережаем его» — это серьезный вызов, который администрация бросила сама себе. Теперь фокус внимания смещается с концепций и бюджетных росписей на физические результаты: своевременный ввод объектов, качество выполненных работ, конкретные улучшения в жизни горожан. Если этой команде удастся сохранить финансовую дисциплину, прозрачность в реализации мегапроектов и непрерывную обратную связь с тем самым «соавтором» — жителем, то к 2030 году мы увидим не просто обновленный Петербург, а эталонную модель управления современным историческим мегаполисом, где наследие и прогресс перестают быть антагонистами».

