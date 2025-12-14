В России могут запретить продукцию под названием «детское шампанское»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете продажи в России продукции под названием «детское шампанское».

Соответствующее обращение парламентария направлено на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова. В документе Хамзаев последовательно выступает за запрет этого, по его мнению, уникального явления. Он указывает, что шампанское является взрослым алкогольным напитком и по определению не может быть детским.

По мнению депутата, подобные формулировки вводят в заблуждение как детей, так и их родителей, формируя ложное представление о безопасности. Хамзаев считает, что такие названия, как «пиво без градуса» или «детское шампанское», представляют собой скрытую рекламу, популяризирующую алкогольную тематику среди несовершеннолетних.

Он подчеркивает, что недобросовестные предприниматели маскируют обычный сладкий лимонад под алкогольный бренд. В своем обращении парламентарий просит министерство обозначить свою позицию и предложить варианты выведения из оборота данной продукции и самого термина, который вводит потребителей в заблуждение.