Астрономы получили ранний рождественский подарок в виде кометы 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS подарит астрономам и любителям ранний рождественский подарок, максимально сблизившись с Землей 19 декабря.

Как отмечает астроном Дэррил Селигман в статье для Space.com, это событие станет уникальной возможностью для науки. Комета является лишь третьим известным крупным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему.

Ее гиперболическая орбита указывает на происхождение у другой звезды и гарантирует, что она никогда не вернется, предоставляя ученым лишь краткий миг для изучения.

Уникальный шанс для науки и наблюдений

Сближение с Землей позволит астрономам получить наиболее детальные данные о составе кометы с помощью наземных и космических телескопов. По словам эксперта, все ключевые особенности, включая спектральные признаки различных льдов, будут видны гораздо четче.

Одновременно это редкий шанс и для любителей астрономии: в момент максимального сближения комету можно будет разглядеть в небольшой телескоп или мощный бинокль.

Наблюдения за такими объектами, как 3I/ATLAS, критически важны для понимания процессов формирования планет в других звездных системах.

Состав летучих веществ в комете — это своего рода химическая летопись условий в протопланетном диске, где она родилась миллиарды лет назад.

Например, ранние данные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что комета обогащена углекислым газом, что указывает на ее формирование в очень холодной, удаленной от звезды области.

Контекст открытий и значение для науки

Обнаружение кометы 3I/ATLAS в июле 2025 года стало долгожданным событием после шести лет безрезультатных поисков новых межзвездных гостей.

До нее были известны только два подобных объекта: открытый в 2017 году астероид 1I/Оумуамуа и комета 2I/Борисова, обнаруженная в 2019 году.

Последняя, в отличие от большинства комет Солнечной системы, содержала много окиси углерода, что также говорило о ее рождении на дальних окраинах чужой планетной системы.

Уникальная комета для ученых

Изучение этих объектов ставит перед учеными фундаментальные вопросы. Возможно, наша Солнечная система уникальна тем, что большая часть ее комет сформировалась относительно близко к Солнцу, в районе нынешней орбиты Юпитера.

Или же и в нашей системе рождались аналогичные «дальние» кометы, но они все были выброшены в межзвездное пространство в ходе миграции гигантских планет.

Так или иначе, пролет 3I/ATLAS предоставляет новое окно в космос, позволяя сравнить нашу планетную систему с другими в Галактике.