В Петербурге ужесточат охрану общественных мест на новогодние каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал усилить меры безопасности на общественных объектах города в предстоящие новогодние праздники. Соответствующее поручение было дано на заседании профильных комиссий.

На совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Санкт-Петербурга было отдано распоряжение о введении дополнительных мер безопасности.

Как сообщили представители Смольного, это решение связано с приближающимся периодом новогодних и рождественских праздников. Основной акцент был сделан на обеспечении защиты граждан и ключевых объектов городской инфраструктуры.

Участники совещания также обсуждали вопрос готовности учреждений культуры и образовательных организаций к проведению мероприятий в дни зимних школьных каникул и длительных выходных. Беглов отметил, что текущая обстановка в городе остается под контролем, однако требуется принятие исчерпывающих мер.

Органам исполнительной власти, а также подведомственным организациям поручено привести уровень антитеррористической защиты вверенных им объектов в полное соответствие с установленными нормативами.