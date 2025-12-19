Стилисты советуют выбирать каре без челки для практичности и вариативности

Лаконичная стрижка короткое каре без челки уверенно возвращается в моду и входит в число самых востребованных в 2025 году.

Как сообщает издание «Петербург2», эта прическа ценится за свою практичность и способность подчеркивать индивидуальность. Современные техники исполнения позволяют адаптировать форму под любой тип волос — от прямых до кудрявых, а отсутствие челки делает образ легким и открывает широкие возможности для экспериментов с пробором.

Основным преимуществом стрижки является ее универсальность. Она способна скорректировать овал лица, визуально удлинить шею и сделать акцент на ключицах. Вариативность укладки позволяет создавать как строгий классический силуэт, так и объемные формы, например, боб-каре.

Стилисты дают конкретные рекомендации по выбору формы. Обладательницам тонких и прямых волос советуют обратить внимание на blunt-каре с ровным срезом до середины шеи, которое придает прикорневой объем. Для волнистых и кудрявых волос лучше подходят градуированные варианты или французское каре, подчеркивающие естественную текстуру.