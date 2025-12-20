После нападения жителя Ленобласти на полицейского возбудили уголовное дело

В отношении жителя Ленинградской области возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника полиции.

Инцидент произошел 18 декабря на Рузовской улице в Санкт-Петербурге. По версии следствия, в ходе опроса по материалу проверки 38-летний мужчина нанес оперуполномоченному два удара в грудь и шею.

Противоправные действия были немедленно пресечены, а злоумышленника задержан. Им оказался ранее судимый житель Всеволожского района Ленобласти.

Пострадавший полицейский обратился за медпомощью, после чего в удовлетворительном состоянии вернулся к работе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.