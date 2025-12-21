В воскресенье три рейса вылетят из Пулково позже запланировано времени

В аэропорту Пулково в воскресенье были задержаны три рейса, а два полностью отменены. Изменения коснулись направлений внутри России и в другие страны.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Северной столицы, задержки коснулись рейса DP 507 авиакомпании «Победа» во Владикавказ, запланированный на 8:35. Новое время вылета установлено на 9:25.

Также с опозданием отправится рейс HH 746 перевозчика Qanot Sharq в Бухару, вылет которого перенесен с 11:40 на 12:50.

Отправление борта S7 5004 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск, изначально назначенного на 13:40, отложили до 15:00.

Кроме того, были отменены два рейса. В их число вошел U6 2641 «Уральских авиалиний» в Худжанд, который должен был вылететь в 17:25.

Совместный рейс FV 6518 / SU 6518 авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» в московский аэропорт Шереметьево с запланированным вылетом в 19:30 также был отменен.