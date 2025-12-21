Межзвездная комета 3I/ATLAS проявила активность перед встречей с Землей

Комета 3I/ATLAS проявила необычную активность перед сближением с Землей. Зафиксированный сигнал представляет собой выброс энергии.

Хронология событий при сближении

В 07:16 по московскому времени 19 декабря межзвездная комета 3I/ATLAS прошла точку максимального сближения с Землей. Расстояние до объекта составило около 268,9 миллионов километров, что исключало какую-либо угрозу для планеты. Однако за несколько часов до этого момента, в 03:56, наземные датчики зафиксировали необычный кратковременный импульс.

Как сообщал пользователь аккаунта All Day Astronomy в социальной сети, сигнал был обнаружен в диапазоне резонансов Шумана на частоте 25 Герц и совпал по времени с наблюдательным окном, предшествующим кульминации сближения. Авторы публикации отмечали низкую вероятность случайного совпадения.

Природа объекта и научная оценка

Напомним, что 3I/ATLAS является третьим подтвержденным межзвездным объектом после Оумуамуа и кометы Борисова. Он был обнаружен 1 июля 2025 года и на протяжении всего наблюдения демонстрировал кометную активность, включая наличие комы и хвоста. Большинство исследователей объясняют поведение объекта естественными процессами, такими как криовулканизм, когда солнечное излучение нагревает ледяные компоненты ядра, вызывая выбросы пыли и газа. Эти выбросы могут приводить к резким изменениям яркости и локальным энергетическим аномалиям.

Официальные экспертные организации, включая NASA, подтвердили естественное происхождение кометы 3I/ATLAS. Это опровергает отдельные гипотезы об искусственном происхождении, которые высказывал гарвардский астрофизик Ави Леб.

Природа зафиксированного сигнала пока остается необъясненной. Среди возможных причин — реакция ионосферы на кометный шлейф или погрешности измерений. Для проверки данных привлекают информацию с глобальной сети мониторинговых станций.

Дальнейший путь и значение полученных данных

В настоящее время комета продолжает удаляться от внутренней области Солнечной системы. Согласно расчетам, 16 марта 2026 года она пройдет на расстоянии примерно 0,8 астрономической единицы от Юпитера, после чего ее путь лежит за пределы орбит газовых гигантов. Возможности для наблюдения за объектом вскоре будут ограничены лишь крупнейшими радиотелескопами.