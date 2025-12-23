Исследование выявило токсичные металлы в египетских специях

В Египте проведено исследование безопасности специй, в ходе которого проанализировали 80 образцов, собранных в пяти провинциях страны. Результаты показали наличие потенциально опасных для здоровья веществ, включая запрещенные суданские красители и токсичные металлы.

С помощью современных аналитических методов, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию, ученые обнаружили в образцах 11 металлов: сурьму, мышьяк, кадмий, хром, кобальт, медь, железо, свинец, марганец, никель и цинк. Содержание свинца превышало допустимые нормы в 5% образцов острого перца чили, паприки и тмина. Исследование было опубликовано в журнале Scientific reports.

Особую озабоченность вызвало обнаружение запрещенных красителей Sudan I и IV во всех протестированных продуктах. Их концентрация достигала 52,3 мг/кг в карри и 6,5 мг/кг в остром перце чили. При этом красители Para Red и Sudan 7B в образцах отсутствовали.

Несмотря на то, что уровни большинства металлов и остатков пестицидов не превышали установленных норм, наличие суданских красителей представляет потенциальную опасность при длительном потреблении. Исследователи подчеркивают необходимость регулярного мониторинга и усиления контроля со стороны регулирующих органов для обеспечения безопасности пищевой продукции.