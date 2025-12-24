Кресло руководителя ГКУ «Организатор перевозок» занял Виталий Войнов

В Санкт-Петербурге произошла смена руководителя ГКУ «Организатор перевозок». Пост директора учреждения занял Виталий Войнов.

Решение о назначении было принято после оценки профессионального опыта кандидата и его вклада в развитие городской транспортной системы.

Отметим, что Войнов начал карьеру в сфере юриспруденции, работая юрисконсультом, а позднее возглавил отдел правового обеспечения. С 2018 года он руководил отделом организации пассажирских перевозок в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, где занимался реализацией проектов по повышению эффективности работы транспорта.

Ранее пост директора ГКУ занимал Денис Усанов. Кадровая перестановка связана с задачами по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры и внедрению новых управленческих подходов.

Ожидается, что под руководством Войнова учреждение продолжит работу по оптимизации маршрутной сети, внедрению технологических решений и повышению комфорта пассажиров.