Ученые думают, что «переподключение» блуждающего нерва замедляет старение сердца

Европейские ученые обнаружили, что процесс старения сердца можно существенно замедлить, восстановив его связь с блуждающим нервом при помощи инновационного биоразлагаемого материала. Об этом сообщила пресс-служба итальянской Школы передовых исследований имени Святой Анны.

Роль блуждающего нерва в работе сердца

Исследователи поясняют, что правый блуждающий нерв играет ключевую роль в регуляции сердечной деятельности. Его повреждение в результате хирургических вмешательств или естественных процессов в организме приводит к ускоренному старению сердца и нарушению его функций. Ранее эксперименты на грызунах уже показали, что стимуляция этого нерва замедляет развитие сердечной недостаточности, что побудило ученых искать способы его восстановления.

Инновационный материал для регенерации нервов

Несколько лет назад научная группа разработала специальный биоразлагаемый материал на основе природного биополимера хитозана и трехмерной сетки из поликапролактона. Эта комбинация одновременно стимулирует рост нервных окончаний и защищает их от повреждений, позволяя направленно восстанавливать периферические нервы.

Эксперимент на минипигах

Ученые выдвинули гипотезу, что с помощью этого материала можно «переподключить» блуждающий нерв к сердцу и предотвратить его ускоренное старение. Для проверки этой идеи они провели серию экспериментов на минипигах. В ходе опытов исследователи повредили одну из ветвей правого блуждающего нерва, ведущую к левому желудочку сердца животных, а затем восстановили соединение с помощью специального «рукава» из разработанного материала.

Результаты и перспективы метода

Процедура привела к восстановлению примерно 20% нервных окончаний. Этого оказалось достаточно для подавления воспалительных процессов, фиброза, деформаций миокарда и других патологических изменений, обычно возникающих после повреждения нерва. К четвертому месяцу наблюдений жизненные показатели сердца животных вернулись к норме, чего не произошло в контрольной группе.

Профессор Школы Винченцо Лионетти отметил, что результаты опытов указывают на потенциальную возможность использования восстановления иннервации сердца в качестве стратегии долговременной защиты от старения. По его словам, это позволит не только бороться с последствиями преждевременного старения сердца, но и потенциально предотвращать их. Ученые подчеркивают, что метод требует дальнейших исследований, но открывает новые перспективы в кардиологии и геронтологии.