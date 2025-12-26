Пятница, 26 декабря 2025
Плющенко столкнулся с осложнениями после пластической операции у Хайдарова

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, по данным источников, испытывает проблемы после блефаропластики, проведенной пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

В окружении 43-летнего спортсмена сообщили, что он почти перестал моргать, а само движение дается ему с трудом и выглядит неестественно.

Анонимные знакомые фигуриста отметили в беседе с Telegram-каналом «Свита короля», что его внешность значительно изменилась, и один из них выразил мнение, что «это уже не тот Женя». Летом этого года Плющенко впервые показал новый облик после операции, вызвавшей волну критики со стороны поклонников, которые были недовольны результатом.

Напомним, что в ранее некоторые звезды пожаловались на проблемы после операций, проведенных пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. В числе недовольных были певицы Слава и Любовь Успенская.

Дети

Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 31 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Сравнение с европейскими показателямиОнищенко отметил, что, несмотря на то что в Европе средний возраст рождения первого ребенка часто составляет 32–34 года, эта статистика не должна утешать. По его словам, России необходимо ориентироваться на собственные демографические задачи и решать их самостоятельно. Академик также добавил, что государство и регионы предпринимают значительные усилия для поддержки многодетных семей. Лидерами по рождаемости в стране он назвал Республику Дагестан, Республику Ингушетию и город Москву.Ситуация в Санкт-ПетербургеОтдельно Онищенко не рассматривал данные по Санкт-Петербургу, однако ранее, 12 марта, аналогичную цифру для города озвучила председатель комитета по социальной...
Новости

Ученый сообщил о новой аномалии у «космического корабля» 3I/ATLAS

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб сообщил о выявлении новой необычной характеристики у межзвездного объекта 3I/ATLAS. В своем блоге ученый отметил, что этот объект отличается аномальным размером частиц, которые преобладают в свечении его антихвоста, обращенного в сторону Солнца.Аномалия в составе антихвостаПо словам Леба, в антихвостовом образовании объекта доминируют частицы, существенно превышающие по размеру типичные пылевые частицы, наиболее эффективно рассеивающие солнечный свет. Ранее исследователь уже обращал внимание на нехарактерное для комет явление — струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS по направлению к Солнцу. Обычно солнечное излучение и солнечный ветер уносят пыль и газ прочь от светила, в противоположную сторону. Леб подчеркнул, что природа этого феномена остается неясной, и эта деталь не обсуждалась на соответствующей конференции NASA.История наблюдений за объектомМежзвездный...
