Плющенко столкнулся с осложнениями после пластической операции у Хайдарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, по данным источников, испытывает проблемы после блефаропластики, проведенной пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

В окружении 43-летнего спортсмена сообщили, что он почти перестал моргать, а само движение дается ему с трудом и выглядит неестественно.

Анонимные знакомые фигуриста отметили в беседе с Telegram-каналом «Свита короля», что его внешность значительно изменилась, и один из них выразил мнение, что «это уже не тот Женя». Летом этого года Плющенко впервые показал новый облик после операции, вызвавшей волну критики со стороны поклонников, которые были недовольны результатом.

Напомним, что в ранее некоторые звезды пожаловались на проблемы после операций, проведенных пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. В числе недовольных были певицы Слава и Любовь Успенская.