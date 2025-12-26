Проспект Обуховской Обороны подключили к «умной» системе управления движением

Ключевая магистраль Невского района Санкт-Петербурга — проспект Обуховской Обороны — интегрирована в автоматизированную систему управления дорожным движением. Комплекс предназначен для анализа трафика, снижения заторов и аварийности, а также повышения безопасности для всех участников движения.

В рамках проекта модернизированы светофорные объекты на четырех перекрестках: с Рыбацким проспектом, Шлиссельбургским проспектом, улицей Чернова и у завода «Большевик». Кроме того, построен новый светофорный объект у Трамвайного парка № 7 на пересечении с улицей Грибакиных, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Работы включали изменение планировочного решения, установку пешеходных ограждений, монтаж новых опор и светофорных колонок, замену дорожных контроллеров, а также установку детекторов транспорта и оборудования связи. Все мероприятия выполнены по заказу подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».