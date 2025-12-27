На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала декабря

На восточном краю Солнца сегодня рано утром зарегистрирована крупная солнечная вспышка уровня M5.1. Ее мощность составила около половины от порога высшего класса X. Пик излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени.

Это событие стало самым мощным с 8 декабря, когда произошла последняя вспышка высшего уровня X1.1. По мнению ученых, обе вспышки, вероятно, связаны с одной и той же активной областью, которая, совершив почти полный оборот вокруг солнечной оси, вновь вышла на видимую с Земли сторону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Накануне специалисты предупреждали о возможном усилении вспышечной активности в связи с выходом на обращенную к Земле сторону двух крупных активных центров. Пик активности может прийтись на новогодние праздники, однако вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год пока оценивается как невысокая из-за значительного удаления активных областей от линии «Солнце — Земля».