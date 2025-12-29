Понедельник, 29 декабря 2025
В Нижневартовске водитель автобуса оставил пассажирок на морозе

Даниил Александров
Водитель автобуса «Домтрансавто» в Нижневартовске проехал мимо остановки «Новое кладбище», оставив на морозе четырех пассажиров, среди которых были пожилые женщины.

Пассажиры сообщают, что подошли к остановке «Новое кладбище» ко времени отправления автобуса, но водитель проехал мимо. Оказавшись на морозе в -28 градусов, они связались с диспетчерской службой «Домтрансавто». Представители перевозчика пообещали, что транспорт развернется и заберет их. Однако автобус продолжил движение по маршруту так и не вернувшись, пишут «Аргументы недели».

В результате четверым пассажирам, включая пожилых женщин, пришлось добираться до города на попутках. Автобус вернулся на остановку лишь спустя полчаса. Пресс-служба перевозчика подтвердила инцидент, принеся извинения за водителя.

Стоит отметить, что зимой 2025 года в петербургском автобусном парке «Домтрансавто» прошли обыски в рамках расследования смертельного ДТП. По версии следствия, водитель автобуса маршрута № 147 уснул за рулем, протаранил семь автомобилей, выехал на тротуар, разрушил остановочный павильон и сбил пешехода, что привело к гибели пожилой женщины. На основании происшествия возбудили два уголовных дела.

Наука

Ученым пришлось корректировать данные о размере и природе кометы 3I/ATLAS

Первоначальные расчеты относительно размеров межзвездной кометы 3I/ATLAS оказались завышены.Разочарование в ожиданияхПервоначальные оценки, основанные на дистанционных наблюдениях, предполагали, что ядро кометы 3I/ATLAS имеет большие размеры. Однако по мере сближения объекта с Землей данные были сильно скорректированы.Уточненные измерения показали, что диаметр ядра составляет от 820 до 1050 метров, что оказалось намного меньше ранних прогнозов. Одновременно с этим радиотелескопы, настроенные на поиск возможных искусственных сигналов, не зафиксировали никакой соответствующей активности. Этот факт резко снизил вероятность гипотезы о ее рукотворном происхождении.Аномалии поведения и природа объектаНаучный интерес к комете сохранился благодаря ее нетипичной динамике. Объект демонстрировал неравномерное изменение скорости, что указывало на сложные процессы сублимации льдов под воздействием солнечного тепла. Анализ данных позволил определить, что 3I/ATLAS представляет собой крайне малоплотное тело, его плотность оценивается...
Новости

Королевские эксперты назвали 2025 год самым мрачным для принца Гарри и Меган

Прошедший год стал для герцога и герцогини Сассекских периодом профессиональных расхождений и непрекращающихся личных испытаний. Несмотря на некоторые публичные победы, пара столкнулась с чередой скандалов, судебных неудач и настойчивых слухов о кризисе в их браке.Противоречивые слухи и семейные трудностиВ начале года в медийном пространстве возникла загадочная история о возможных «мемуарах о разводе», которые якобы могла написать Меган. Журнал Vanity Fair, опубликовавший эти слухи, одновременно утверждал, что пара по-прежнему сильно любит друг друга и не планирует расставаться. Подобные противоречивые сообщения, по данным источников, всерьез расстраивали супругов. Ситуацию усугубили проблемы со здоровьем у отца Меган, 81-летнего Томаса Маркла, перенесшего серьезную операцию.Профессиональные неудачи и старые обвиненияДля принца Гарри год отметился значимой личной встречей с отцом, королем Карлом III, во время визита в...
Интересное

