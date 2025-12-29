В Нижневартовске водитель автобуса оставил пассажирок на морозе

Водитель автобуса «Домтрансавто» в Нижневартовске проехал мимо остановки «Новое кладбище», оставив на морозе четырех пассажиров, среди которых были пожилые женщины.

Пассажиры сообщают, что подошли к остановке «Новое кладбище» ко времени отправления автобуса, но водитель проехал мимо. Оказавшись на морозе в -28 градусов, они связались с диспетчерской службой «Домтрансавто». Представители перевозчика пообещали, что транспорт развернется и заберет их. Однако автобус продолжил движение по маршруту так и не вернувшись, пишут «Аргументы недели».

В результате четверым пассажирам, включая пожилых женщин, пришлось добираться до города на попутках. Автобус вернулся на остановку лишь спустя полчаса. Пресс-служба перевозчика подтвердила инцидент, принеся извинения за водителя.

Стоит отметить, что зимой 2025 года в петербургском автобусном парке «Домтрансавто» прошли обыски в рамках расследования смертельного ДТП. По версии следствия, водитель автобуса маршрута № 147 уснул за рулем, протаранил семь автомобилей, выехал на тротуар, разрушил остановочный павильон и сбил пешехода, что привело к гибели пожилой женщины. На основании происшествия возбудили два уголовных дела.