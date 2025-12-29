В инвестпрограммах ЖКХ ремонт и амортизация станут обязательными

Ремонт и амортизация станут обязательными пунктами инвестиционных программ в сфере ЖКХ. Принятый законопроект призван направлять средства из тарифов на конкретные работы по обновлению изношенных сетей.

Принятый законопроект кардинально меняет подход к формированию инвестиционных программ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Согласно новым правилам, ремонт и амортизация включаются в программы в качестве обязательных мероприятий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с NEWS.ru пояснил, что новый закон позволит преобразовать средства, уже заложенные в тарифы на тепло и воду, в конкретные планы по ремонту и замене изношенных сетей. Эти планы будут проверяться и увязываться с тарифными решениями.

По словам парламентария, проблема заключается в том, что большая часть амортизации, включенной в платежи, ранее не доходила до реальных инвестиционных программ, тормозя обновление инфраструктуры и приводя к частым авариям.

Теперь инвестиционная программа станет обязательным планом работ с четкими источниками финансирования и сроками исполнения, за невыполнение которого будет предусмотрена ответственность. Отдельно будут закладываться средства на внедрение систем учета, измерительных комплексов и IT-решений для расчетов и мониторинга состояния сетей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, причем некоторые его положения начнут действовать с 1 января 2027 года. Контроль за выполнением программ перейдет к регионам, а результаты ежегодных проверок будут направляться в тарифные органы.