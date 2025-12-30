В Петербурге введут временные ограничения движения на Новый год

В связи с празднованием Нового года в Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения движения транспорта 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.

С 00:00 до 23:59 31 декабря будет полностью запрещена остановка автомобилей на ключевых улицах исторического центра, включая Большую Конюшенную, Казанскую, Большую Морскую, Гороховую, набережные Мойки и канала Грибоедова, а также Михайловскую и Миллионную улицы, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

С 18:00 31 декабря до 05:00 1 января движение транспорта будет запрещено на тех же улицах, а также на Невском проспекте от Садовой до Адмиралтейского проспекта, Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной и прилегающих перекрестках. Подробный список улиц и карта ограничений опубликованы на сайте городского Комитета по транспорту.