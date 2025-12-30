В России назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Граждане, которым не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости, смогут докупить недостающее в 2026 году. Стоимость одного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысячи рублей.

Об этом сообщила депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Условия и порядок покупки баллов

Для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов — ИПК). Если этих условий не хватает, гражданин, не имеющий официальной работы и, соответственно, отчислений от работодателя, может добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России или на его сайте.

Основанием может быть статус самозанятого, индивидуального предпринимателя или уплата взносов за неработающего супруга. После одобрения заявления СФР предоставит реквизиты для оплаты. Внести деньги можно как единовременно за год, так и помесячно. В 2026 году максимально можно будет приобрести 8,7 пенсионного балла. При этом для большинства категорий существует ограничение: купленный стаж не может превышать половины от требуемого, то есть 7,5 лет.

Контекст: индексация пенсий и альтернативы

Напомним, что с 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла увеличится со 145,69 до 156,76 рублей, а фиксированная выплата — с 8,9 до 9,6 тысячи рублей.

Для граждан, которые не смогут набрать необходимый для страховой пенсии стаж, предусмотрена социальная пенсия по старости. Она назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста: мужчинам в 70 лет, женщинам в 65 лет. Точный расчет суммы добровольных взносов для покупки баллов можно сделать с помощью специального калькулятора на сайте Социального фонда России.