Петербуржцы жалуются на неубранный снег в новом году

Жители Санкт-Петербурга в первые дни нового года активно сообщают о коммунальных проблемах, связанных с последствиями снегопадов. Жалобы касаются неочищенных дворов, тротуаров и гололедицы.

Через портал «Наш Санкт-Петербург» поступают обращения по поводу неубранного снега. Горожане отмечают отсутствие обработки территорий пескосоляной смесью.

«Не чистятся стилобат и ступеньки, как на стилобат, так и к входной двери», — сообщил житель дома на улице Федора Абрамова в Парголове.

«Не чистится снег на придомовой территории вокруг дома. Нет посыпки», — добавил другой заявитель из того же дома.