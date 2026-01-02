Петербуржцы жалуются на неубранный снег в новом году

Жители Санкт-Петербурга в первые дни нового года активно сообщают о коммунальных проблемах, связанных с последствиями снегопадов. Жалобы касаются неочищенных дворов, тротуаров и гололедицы.
Через портал «Наш Санкт-Петербург» поступают обращения по поводу неубранного снега. Горожане отмечают отсутствие обработки территорий пескосоляной смесью.
«Не чистятся стилобат и ступеньки, как на стилобат, так и к входной двери», — сообщил житель дома на улице Федора Абрамова в Парголове.
«Не чистится снег на придомовой территории вокруг дома. Нет посыпки», — добавил другой заявитель из того же дома.
Проблемы со снегом и наледью фиксируют и в других районах города.
«Не очищены от снега пешеходные зоны, не пройти», — пожаловался петербуржец с Ленинского проспекта.
Ситуация осложняется тем, что неубранный снег создает препятствия не только для пешеходов.
«Отсутствует уборка снега на проезжей части во дворе дома. Более того дворники зачем-то скидывают снег на дорогу. На машине не проехать по глубокому снегу», — указал житель дома на Пискаревском проспекте.
Отметим, что по данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга, с 31 декабря по 1 января с дворов и проездов вывезли свыше 2,2 тысячи кубометров снега.