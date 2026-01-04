Петербуржцам напомнили о едином тарифе для электричек

Власти Санкт-Петербурга рассказали о работе транспорта в период новогодних каникул. Для любителей активного отдыха на лыжных базах в Орехово, Шапках и Токсово запущены специальные электрички. Следующие рейсы запланированы на 10 и 11 января.

С 1 января 2026 года в административных границах города действует единый тариф на проезд в размере 65 рублей. Он распространяется на электрички, наземный транспорт и метро. По словам временно исполняющего обязанности председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, это позволяет платить за маршрут, а не за пересадки.

Для посетителей культурного кластера «Остров фортов» в Кронштадте открыта дополнительная парковка почти на 200 мест. Общая вместимость всех стоянок у объекта составляет 630 автомобилей, пишет пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

За первые четыре праздничных дня ими воспользовались 2570 раз. Добраться до кластера можно на автобусах от станций метро «Черная речка» и «Беговая», а также из Сестрорецка и Ломоносова. Маршруты работают по воскресному расписанию.