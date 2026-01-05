За последние сутки из Петербурга вывезли свыше 20 тысяч тонн снега, выпавшего в период новогодних праздников. Для расчистки города в ночную смену было задействовано около тысячи единиц спецтехники и сотни рабочих.

По словам вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина, за последние сутки из города вывезли свыше 20 тысяч тонн снега. В ночную смену к уборке были привлечены 950 единиц специализированной техники и больше 500 работников ручного труда.

Все городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в городской среде.

Вице-губернатор отметил, что дороги, тротуары и перекрестки заранее обработаны противогололедными материалами. Ситуацию с погодой держат на постоянном контроле и оперативно корректируют работу коммунальных служб.

Кроме того, Центр комплексного контроля городского хозяйства работает без перерывов. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг уборки городской территории с помощью системы видеонаблюдения в режиме реального времени.