Прокуратура начала проверку организации охоты в Кингисеппском районе Ленобласти

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с информацией о возможных нарушениях при выдаче разрешений на охоту в Кингисеппском районе. Цель проверки — оценить соблюдение законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Особое внимание специалисты уделят соблюдению лимитов и квот на добычу, основанных на государственном мониторинге. Также сотрудники надзорного ведомства проверят, соответствуют ли выданные разрешения установленным правилам, срокам и способам охоты, и насколько достоверны сведения, предоставленные заявителями, включая документы на оружие.

Кроме того, они оценят соблюдение техники безопасности при организации охоты и полноту внесения платы за пользование охотничьими ресурсами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуре Ленинградской области.

В случае выявления нарушений природоохранная прокуратура готова принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области охотник, приняв движущийся автомобиль за лося, дважды выстрелил по нему. В результате стрельбы погиб находившийся в салоне пассажир.