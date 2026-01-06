В Госдуме предложили вести для многодетных семей «транспортную карту»

Депутаты Государственной думы предложили ввести для многодетных семей специальную транспортную карту по аналогии с «Пушкинской».

Парламентарии рассматривают эту инициативу как альтернативу планам правительства по введению льготных тарифов на такси для многодетных семей. Депутаты считают, что субсидируемые тарифы приведут к общему подорожанию перевозок для остальных пассажиров, а для сельских семей такая льгота может оказаться бесполезной.

В качестве решения депутат Госдумы Новичков предложил ввести целевую «Никитинскую карту», названную в честь путешественника Афанасия Никитина. На нее предлагают ежемесячно зачислять фиксированную сумму, например три тысячи рублей на каждого ребенка. Эти средства можно будет тратить на любые транспортные услуги, включая такси и междугородние поездки.

Депутат предложил запустить проект в пилотном режиме в пяти-семи регионах. В беседе с ТАСС он отметил, что современные технологии позволяют контролировать целевое расходование средств.

По его мнению, такая карта не только расширит возможности многодетных семей, но и станет новым источником дохода для банков и перевозчиков.