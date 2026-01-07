Проверка безопасности принца Гарри может повлиять на визиты Меган Маркл

Министерство внутренних дел Великобритании инициировало новую оценку угроз и пересматривает меры безопасности для принца Гарри во время его визитов в страну.

Это решение может стать шагом к восстановлению его охраны, финансируемой государством, однако, по мнению экспертов, вряд ли побудит герцогиню Сассекс Меган Маркл чаще посещать Великобританию.

Спор о безопасности

Принц Гарри лишился автоматического права на государственную охрану в феврале 2020 года после решения покинуть пост старшего члена королевской семьи. С тех пор уровень его безопасности в Великобритании определялся индивидуально для каждого визита на основе оценки угроз.

Герцог Сассекский оспаривал это решение в суде, утверждая, что оно подвергает риску его и его семью. По данным источников, близких к паре, Гарри надеется, что в результате пересмотра ему будет возвращена вооруженная полицейская охрана.

Мнение экспертов о возможных последствиях

Бывший королевский корреспондент Дженни Бонд полагает, что даже в случае восстановления охраны Меган Маркл вряд ли станет часто приезжать в Великобританию. Эксперт отмечает, что герцогиня, оставаясь в Соединенном Королевстве, с большей вероятностью, чем Гарри, станет объектом резкой публичной критики, в то время как в Калифорнии она чувствует себя свободно и защищенно.

«На ее месте я бы не стал приезжать в Великобританию. Она явно счастлива дома, в Калифорнии. А почему бы и нет? Она свободна, богата, у нее есть муж, который ее обожает, и дети, которых она любит. Зачем навлекать на себя враждебность?» — заявила Бонд.

Она добавила, что Гарри и дети могут навещать короля Карла III, но сама Меган, вероятно, предпочтет оставаться в стороне.

Аргументы в пользу охраны для Гарри

Ранее Дженни Бонд высказывала мнение, что принц Гарри «заслуживает» государственной защиты во время визитов на родину, проводя аналогию с бывшими премьер-министрами, которым такая охрана предоставляется.

Таким образом, пересмотр мер безопасности может облегчить визиты Гарри в Великобританию и потенциально способствовать его более частым встречам с семьей, однако вряд ли кардинально изменит отношение герцогини Сассекской к поездкам в страну, где она продолжает сталкиваться с напряженным медийным вниманием и критикой.