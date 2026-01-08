В Ленобласти издали книгу об одном из древнейших монастырей России

В Ленинградской области вышла книга об истории Собора Успения Пресвятой Богородицы в Старой Ладоге.

Издание подготовлено по поручению губернатора Александра Дрозденко и приурочено к 910-летию обители, которое будет отмечаться в 2026 году.

Как сообщил председатель комитета по печати региона Тимур Зайнуллин, собор является одной из древнейших женских обителей России. Уникальность монастыря в том, что богослужения в нем не прерывались за все время его существования.

К празднику Рождества Христова Зайнуллин также опубликовал архивные фотографии внутреннего убранства храма, сделанные в 1970-х годах.