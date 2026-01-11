В Петербурге очистят кровли более чем 100 домов и парковок за день

В понедельник, 12 января в Санкт-Петербурге запланирована масштабная очистка кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Работы пройдут в Василеостровском и Центральном районах города.

В Василеостровском районе обработке подвергнутся фасады и крыши домов по более чем 100 адресам, включая улицы Опочинина, Весельная, Канареечная, Детская, линии Васильевского острова, проспекты и набережные. В Центральном районе работы проведут на Невском, Литейном, Суворовском проспектах, улицах Восстания, Жуковского, Маяковского, Садовой и многих других.

Параллельно будет осуществляться уборка снега в зонах платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. В список адресов вошли Курляндская улица, Галерная улица, Большая Подьяческая, улица Беринга, Кадетская линия, улица Льва Толстого, Лиговский и Литейный проспекты.

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов, а также предотвращение возможных аварийных ситуаций, связанных с падением снега и наледи с крыш. Полный список мест, где в понедельник будет осуществляться уборка, есть на официальном сайте «Парковки Санкт-Петербурга».

Напомним, что в связи с обильными осадками Комитет по транспорту Петербурга продолжает работу по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки. Особое внимание уделяется участкам со знаками «Остановка запрещена», так как их соблюдение критически важно для проезда уборочной техники. по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, врио председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков провел объезд объектов транспортной инфраструктуры.

Автомобили, припаркованные с нарушениями, будут эвакуированы. Водителей призывают к дисциплине для обеспечения безопасности и бесперебойной работы городских служб.

